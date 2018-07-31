Yol Çizgi Çalışması Yapan Ekipler Ölü Kediyi de Çizdi

Mardin'de termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekiplerin yol kenarında bulunan ölü kedinin üzerinden geçerek kediyi o halde bırakmaları tepki çekti.

Mardin-Midyat Karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidi'nde termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, daha önce ölmüş olan ve yol kenarına bırakılmış kedinin üzerinden geçti. Yarısı beyaz şerit üzerinde kalan kediyi o halde gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak araştırma yapılmasını isteyen vatandaşlar, olayın kasti olup olmadığının araştırılmasını istiyor. - MARDİN