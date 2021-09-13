YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ARAÇ PARK ETMEYİN UYARISI - Haberler
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YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ARAÇ PARK ETMEYİN UYARISI

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YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ARAÇ PARK ETMEYİN UYARISI

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;"14 Eylül 2021 Salı Günü Saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi;

"14 Eylül 2021 Salı Günü Saat 09. 00 ile 18. 00 arası aşağıda bildirilen caddelerde trafik güvenliği amacıyla yol çizgi çalışması yapılacaktır. Bu caddeler üzerine 14 Eylül Salı Günü araç park edilmemesi önemle duyurulur.

-Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi Nine Heykelinden Bahriye Üçok Caddesi'ne kadar;

-Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Caddesi'nde 140. Sokak

-Hilly Otel inişinde Şehit Cem- Dilay Kerman Bulvarı Bahai Mezarlığına kadar;

-Şehit Cem- Dilay Kerman Bulvarı'ndan başlayarak Abdi İpekçi Caddesi( Mevlana Camine kadar);

-Mithat Vardar Caddesi girişi ile Mehmet Ruşen Erkut Ortaokulu yanı;

-Fatih Mahallesi 43. Sokaklarda yol çizgi çalışması yapılacağından araç park edilmemesi rica olunur. "

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Haber: YOL ÇİZGİ ÇALIŞMASI NEDENİYLE ARAÇ PARK ETMEYİN UYARISI - Haberler
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