Yol Çizgi Çalışmaları İl Genelinde Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde ulaşım güvenliğinin sağlanması, yayaların ve sürücülerin trafikte güvenli bir şekilde hareket etmeleri için gerekli olan yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ekipleri tarafından 11 ilçedeki sorumluluk yol ağlarında yaya geçitleri, yavaşlama ön uyarı çizgi, uyarıcı bilgilendirici harf ve sembollerin yer aldığı yatay işaretleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Saray ilçesinin Millet ve Vize Caddelerinde başlatılan çalışmalar, ekiplerin özverili çalışması ile kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ekiplerimiz, belirli bir program dahilinde 11 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın trafikte daha güvenli olmalarını sağlamak için yol yapım, yatay işaretleme ve yol çizgi çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

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