Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu

Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Iğdır merkezde belediye tarafından şehrin farklı yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken kazı sırasında dışarıda kalan elektrik kablosu korkuttu.

Iğdır merkezde belediye tarafından şehrin farklı yerlerinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ederken kazı sırasında dışarıda kalan elektrik kablosu korkuttu.

Olay, Iğdır merkez Emek Mahallesi Karaağaç Kampüsü karşısında yaşandı. Altyapı çalışmalarında ortaya çıkan kablo korkuya neden oldu. Yaklaşık bir metre olan ve ucu açık olan kabloyu fark eden vatandaşlar kablodan uzak durdular. İddiaya göre, hurdacılar kabloyu boş zannedip koparmaya çalışırken bir kişi ölümden döndü. Elinde naylon eldiven olduğundan akıma kapılmaktan kurtulan hurdacı olay yerinden uzaklaşırken olayı gören vatandaşlar elektrik arıza ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri kabloya giden enerjiyi keserek olası bir faciayı önledi. - IĞDIR

Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Süleyman Soylu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Mesut Akusta Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Umut Meraş Burak Elmas Çağdaş Atan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yol çalışmasında ortaya çıkan elektrik kablosu korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 09:41:41. #1.15#

title