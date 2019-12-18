18.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:06

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Adaba'da iş makinesiyle yol genişletme çalışması sırasında insan iskeleti bulundu.

Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde iş makinesiyle yol genişletme çalışması yapan operatör Sinan Şenlik, insan iskeletine rastladı. İhbar üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede iskeletin çok eski yıllara ait olduğu saptadı. Bölgede eski bir mezarlık olduğu da belirlendi. İskeleti incelemek üzere çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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