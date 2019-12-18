Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu
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Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

Adana'da yol genişletme çalışması yapıldığı sırada insan iskeleti bulundu.

18.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:04
Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

'da yol genişletme çalışması yapıldığı sırada insan iskeleti bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesinde meydana geldi. Vatandaşlar evlerine giden yolu genişletmek için iş makinesi kiralayıp çalışma başlattı. İş makinesi operatörü sabah saatlerinde çalışma yaptıktan sonra saat 10.45 sıralarında kemikler gördü. Hemen çalışmayı durdurup polise verdi. Olay yerine gelen ekipler kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu belirledi. Kemiklerin bulunduğu yerin daha önce mezar olabileceği tahmin edilirken, polis bütün ihtimalleri değerlendirerek çalışma başlattı.


Bulunan iskeletlerin yaklaşık bir metre derinlikte olduğu görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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