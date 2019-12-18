Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu
Haberler » Güncel » Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu - Haber

Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

ADANA'da iş makinesiyle yol genişletme çalışması sırasında insan iskeleti bulundu.

18.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52
Yol çalışmasında insan iskeleti bulundu

ADANA'da iş makinesiyle yol genişletme çalışması sırasında insan iskeleti bulundu.

ilçesi Menekşe Mahallesi'nde iş makinesiyle yol genişletme çalışması yapan operatör Sinan Şenlik, insan iskeletine rastladı. İhbar üzerine bölgeye, ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede iskeletin çok eski yıllara ait olduğu saptadı. Bölgede eski bir mezarlık olduğu da belirlendi. İskeleti incelemek üzere çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler