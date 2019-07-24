Yol çalışmasında havan topu bulundu

Antalya'da yol açma çalışması sırasında bulunan havan topu imha edildi.

Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde yol açma çalışması yürüten belediye ekipleri, 7 metre derinlikte havan topu buldu.

Belediye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin incelemesinin ardından havan topu fünye ile patlatılarak imha edildi.

Kaynak: AA