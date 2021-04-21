MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
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MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gülağzı Mahallesi'nde sulama hattı kazı çalışması sırasında, kepçe bir cisme denk geldi. Mezar olduğu tahmin edilen taşın bulunması üzerine çalışmalar durdu. Olay yerine inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı. Helenistik Döneme ait olduğu öğrenilen 2 bin 300 yıllık mezardan insan kafatası ve iskeletlerinin yanı sıra kandil çıktı.

Yetkililerin çalışmasını tamamlanmasının ardından mezarın üzerinin kapatılacağı ve sulama hattı çalışmalarının süreceği bildirildi.

MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU
MUĞLA YOL ÇALIŞMASINDA 2 BİN 300 YILLIK MEZAR BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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