Yol çalışması sırasında taşların altında bulunan yavru köpekler kurtarıldı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 köpek yavrusu, çalışma yapılacak yolun altında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri, Kadamut Mahallesi Mamur Dağı yakınlarında sokak hayvanlarını beslediği sırada yol çalışmalarının yapıldığı bölgede taşların altından sesler geldiğini duydu.

Köpekleri fark eden gönüllüler, 8 yavru köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Yavrular beslendikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı.

Canik Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Sokak Hayvanları Gönüllüleri Başkanı Yasin Karaahmet, AA muhabirine, yavruları bölgede sokak hayvanlarını besledikleri sırada tesadüfen fark ettiklerini söyledi.

Yavrular kurtarılmasaydı yol çalışmaları sırasında toprak altında kalacağını söyleyen Karaahmet, "Üşümüş ve hasta yavruları bulunduğu yerden çıkarıp besledik. Aşıları olmayan, sindirim sorunu yaşayan yavrular Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Barınağı'nda tedavi edilecek." dedi.