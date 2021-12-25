Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Ankara'da kazı çalışmasında yaşanan göçüğün altından ağır yaralı olarak kurtarılan işçi Ali Kerekli hastanede hayatını kaybetti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ANKARA (İHA) - - Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da kazı çalışmasında yaşanan göçüğün altından ağır yaralı olarak kurtarılan işçi Ali Kerekli hastanede hayatını kaybetti. Kerekli, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyonda meydana gelen sıkışıklık üzerine Keçiören Belediyesi ekipleri bölgede 4 metre derinliğinde açtığı çukurda göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında görevli Ali Kerekli göçük altında kaldı. Kerekli, kazı çalışmasında görevli işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları ile göçük altından ağır yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kerekli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kerekli, Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına dini nikahlı eşi Tülay Yurtören, 3 çocuğu ve aile yakınları katıldı. Yurtören, eşinin tabutu başında gözyaşı dökerken çocukları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Kerekli'nin cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yemek yerken nefes borusu tıkanan küçük çocuğu, kafe personeli kurtardı

Yemek yerken nefes borusu tıkanan küçük çocuğu, kafe personeli kurtardı

 Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title