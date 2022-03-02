Yol çalışması ortaya çıkardı; Şile'de kiremit mezarlar bulundu

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE'nin yaklaşık 40 kilometre doğusunda, Roma döneminden olduğu tahmin edilen 15'e yakın kiremit mezar bulundu. Yol çalışmaları esnasında çıkan, bölgede ilk kez rastlanan ve içerisinde iskeletlerin de bulunduğu mezarların koruma altına alınması bekleniyor.

İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu. Köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi. Orta ve alt gelir düzeyindeki halkın tercih ettiği bu mezarların, definecilerin radarına girmeden koruma altına alınması isteniyor. Bölgede ilk kez rastlanan ve yamaçta yer alan bu mezarlardan bazıları toprak kayması nedeniyle kayboluyor.

HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ MEZAR ÇEŞİDİ

TURİZME KATKISI OLACAK