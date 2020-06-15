Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
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Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Köseali-Yağmurlar-Burhan ve Çakaldoğan arasındaki bağlıları ile birlikte toplamda 19 mahalleyi kapsayan 12 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi temel malzeme serimine başladı.

Yol çalışması muhtarlarla birlikte incelendi
15.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:48

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesinde Köseali-Yağmurlar-Burhan ve Çakaldoğan arasındaki bağlıları ile birlikte toplamda 19 mahalleyi kapsayan 12 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi temel malzeme serimine başladı. Ekiplerin çalışmalarını Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da bölgedeki muhtarlarla birlikte inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılların sorunlarını bir bir ortadan kaldırırken halka dokunan hizmetleri ile kırsal mahallelere can veriyor. Bu kapsamda tarım alanlarının yoğun olduğu ve bağlıları ile birlikte 19 mahallenin kullandığı Köseali-Yağmurlar-Burhan-Çakaldoğan arasındaki yolun yapımına başlandı. 12 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları, Salihli Muhtarlık İşleri Sorumlusu Orçun Abalı, Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy ve Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça ile birlikte inceledi.

Muhtarlar mutluluklarını dile getirdi

İş makinelerinin çalıştığı alanda toplanan muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini karşıladı ve yol düzenlemelerini inceledi. Çalışmaların mahalle halkını oldukça mutlu ettiğini aktaran muhtarlar, mutluluklarını dile getirdi.

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, "İş makineleri ile dolgu çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 20 yıl önce açılan bu yol, bakımsızlıktan ötürü çok kötüydü. Hızlı bir şekilde asfalt için temel malzeme serimi yapıldı. Halkımız da bu çalışmadan oldukça mutlu. Mahalleleri bağlayan önemli bir yol burası. Emeği geçen personellere, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum." derken, Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, "Cengiz Başkanıma sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yıllardır çözülemeyen yol sorunumuzu, 'Halka hizmet hakka hizmettir' diyerek çözdü. Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizim için büyük bir sorundu. Yollarımız çok kötüydü. Başkanımız söz verdi ve sözünü de çok güzel şekilde tuttu. Hem köylüm adına hem de kendi adıma buradan Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek, "Yollarımız yapılmaya başlandı. Ben öncelikle Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra çok güzel hizmetler aldık. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuşurken, Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akkol, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Burhan ile Çakaldoğan arasındaki yolumuz yaklaşık 25 sene önce açıldı. Bu süreçte asfalt atılmadı. Şimdi yolumuzun asfaltlanıyor olması bizleri çok sevindirdi. Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Büyük Başkanım. Seni seviyoruz başkanım." ifadelerini kullandı.

Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Muammer Gürsoy, "Hacıbektaşlı ile Çelikli'yi bağlayan yol stabilize olup, son zamanlarda hızla çalışma yapıldı. ve mezarlık yolumuzda yapıldı. Çalışanlara, yetkililere, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz." derken Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akça da şunları söyledi: "Bizim şu anda temel malzememiz çekildi. Asfalt stokları çekilmeye başlıyor. Genişletmeler yapıldı. Cengiz Başkanımız sağolsun, köylerimize çok önem veriyor. Özellikle, kırsal köylerimiz geride kalmıştı. Ama Cengiz Başkanımızla birlikte artık 'Köylü Milletin Efendisidir' ifadesini yeniden hatırladık. Yol medeniyettir, Zeki Başkanımız ve Cengiz Başkanımızla birlikte yollarımız yapılıyor. ve bu nedenle ben onlara bir dua etmek istiyorum. Allah'ım onlara seçim kaybetmeyi nasip eylemesin. En büyük temennim ve dileğim budur. Sonsuz teşekkürler."

Şiir yazarak teşekkür ettiler

Yağmurlar Mahallesi Eski Muhtarı Mehmet Özkan da yazdığı şiirle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Özkan'ın şiirini mevcut mahalle muhtarı Turan Can okudu.

Öztozlu, "17 ilçede durmaksızın çalışıyoruz"

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Ekiplerimiz, 7 gün 24 saat işlerinin başındalar. Gece yarısı 3'te beton yol atıyoruz, gece yarısı temel seriyoruz. Cumartesi pazar demeden hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalar, 17 ilçemizde var. 4 şantiyemizle beraber bu işleri yapıyoruz. Şu anda Salihli ilçemizde Köseali-Yağmurlar-Burhan ve Çakaldoğan'ı kapsayan bağlıları ile beraber toplamda 19 mahalleyi ilgilendiren 12 kilometre uzunluğundaki yol yapım çalışmalarımız başladı. Muhtarlarımızın memnuniyeti gözlerinden okunuyor. Ekiplerimiz sezonda yoruluyor belki ama muhtarların mutluluğu, vatandaşların Allah razı olsun demesi Cengiz Ergün'e teşekkür etmesi bizlerin yorgunluğunu alıyor. Bu cümleleri duymak, bize gurur vesilesi oluyor. Allah ekiplerimize zeval vermesin, Cengiz Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Başkanımızın 800 kilometre asfalt talimatı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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