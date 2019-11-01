Yol çalışmalarının yeni adresi yayladağı

01.11.2019 14:44

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla özverili bir şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, Yayladağı Çakı Mahallesi'nde sathi kaplama öncesi zemin iyileştirme çalışmasına başladı.

Gerçekleşen çalışmanın çok kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler