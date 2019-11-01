Yol çalışmalarının yeni adresi yayladağı

Yol çalışmalarının yeni adresi yayladağı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü yeni yol yapım, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

01.11.2019 14:44
Yol çalışmalarının yeni adresi yayladağı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla özverili bir şekilde çalışan Büyükşehir ekipleri, Yayladağı Çakı Mahallesi'nde sathi kaplama öncesi zemin iyileştirme çalışmasına başladı.

Gerçekleşen çalışmanın çok kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Büyükşehir ekipleri, vatandaşların ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamaması için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Bültenler
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