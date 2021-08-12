Yol çalışmaları devam ediyor
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Yol çalışmaları devam ediyor

Yol çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına İçköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Bilecik Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına İçköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam eden belediye ekipleri asfalt sathi kaplama ve bölgesel asfaltlama çalışmalarını İçköy Mahallesinde sürdürüyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan çalışma ile cadde, toz ve çamurdan kurtarılarak modern ve güzel bir görünüme kavuşturulacak. Belediye yetkilileri yapılan yol düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceğini belirttiler. - BİLECİK

Yol çalışmaları devam ediyor
Yol çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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