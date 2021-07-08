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Yol çalışmaları devam ediyor

Yol çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kent merkezi ve ilçe kırsalında sorumluluk alanı içerisinde bulunan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal mahallelerde alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmalarının yanı sıra yollarda asfalt sathi kaplamaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde ise sıcak asfalt serimine devam ediyor. Ekipler, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Kartopu Caddesinde alt yapı çalışmalarının ardından, üst yapı çalışmalarını da tamamladı. Hem yol hem de kaldırım çalışmasını tamamlayan ekipler, mahalledeki diğer cadde ve bulvarlarda da yol yapımının başlayacağını belirttiler.

Kamu kurumlarından ve muhtarlardan gelen talepleri, titizlikle değerlendirdiklerini ve iş programına eklediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri, sonbahar ve kış mevsimine kadar hava şartları uygun olduğu sürece yollardaki çalışmaların hızla devam edeceğini ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler

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