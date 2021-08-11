YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 11 2021, 17: 28

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına İçköy Mahallesi'nde devam ediyor.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına İçköy Mahallesi'nde devam ediyor. Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediyemiz ekipleri asfalt sathi kaplama ve bölgesel asfaltlama çalışmalarını İçköy Mahallemizde sürdürüyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan çalışma ile cadde, toz ve çamurdan kurtarılarak modern ve güzel bir görünüme kavuşturulacak. Belediyemiz yetkilileri yapılan yol düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceğini belirttiler. HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 11 2021, 17: 28 BAŞSAVCI BÜKME'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 11 2021, 15: 32 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLUNDAN İTFAİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR 10 2021, 15: 31 İLÇEMİZDEKİ ANITLARDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 09 2021, 17: 09 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN ASKERLERE YANGIN EĞİTİMİ 09 2021, 16: 26 KAHRAMANLAR BOZÜYÜK'E DÖNDÜ 09 2021, 11: 41 İLÇEMİZDE KANAL TEMİZLİĞİ 09 2021, 11: 32 İSİYAD VE NİJERYA DERNEĞİNDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 07 2021, 15: 53 DURAKLARIMIZ BELİRLİ PERİYOTLARDA YIKANARAK TEMİZLENİYOR 06 2021, 17: 33 Daha Fazla Göster

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına İçköy Mahallesi'nde devam ediyor. Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediyemiz ekipleri asfalt sathi kaplama ve bölgesel asfaltlama çalışmalarını İçköy Mahallemizde sürdürüyor. Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce devam eden yol düzenleme çalışmaları kapsamında yapılan çalışma ile cadde, toz ve çamurdan kurtarılarak modern ve güzel bir görünüme kavuşturulacak. Belediyemiz yetkilileri yapılan yol düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceğini belirttiler.

Kaynak: Habermetre