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Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Antalya'da çevriliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Antalya'da çevriliyor

Yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı konseptiyle Antalya'da gerçekleşiyor.

ANTALYA (DHA) - Yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı konseptiyle Antalya'da gerçekleşiyor. 3 Ekim tarihine kadar devam edecek kampta, sporcuları zorlu etapların yanı sıra eğitimler ve renkli atölyeler de bekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Marmaris ve Kapadokya'da Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl ilk kez koşu, yüzme ve bisiklet kampı ile zenginleştirilen "fast track" konseptiyle Antalya'da gerçekleşiyor. Yol bisikletçilerinin en önemli hazırlık kampı olarak bilinen BoostCamp, yine Türk Telekom Prime'ın desteğiyle 3 Ekim tarihine kadar sürecek.

Bu yıl kampta 100'ün üzerinde sporcu, 4 gün boyunca farklı rotalarda hem triatletler için hem de bisikletçiler için farklılaştırılmış mesafe ve hız grupları seçenekleri ile mücadele edecek.

TÜRK TELEKOM PRİME ROTASI'NA ÖZEL SÜRPRİZLER

Belek bölgesi çıkışlı rotalarda sürüşler, Alanya, Aspendos, Düden, Manavgat ve Oymapınar çevresinde yapılacak. Kampın ilk günü 'Türk Telekom Prime Rotası' olarak adlandırılan Aspendos rotasında katılımcılar, keyifli atıştırmalıklar ve müzik eşliğinde Türk Telekom Prime'ın lounge alanında manzaranın tadını çıkaracaklar.

Büyük çoğunluğu sıcak asfaltta yaşanacak mücadelelerin yanı sıra yarışlarda triatletler için özel koşu ve yüzme etapları yer alacak.  Triatletler için ayrıca özel expo yolunda interval ve tempo antrenmanı yapma imkanı sağlanacak.

Yarışlarda kıyasıya mücadele edecek sporcular, öğleden sonra ve akşamları kamp alanında düzenlenecek eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılacak. Heyecanlı ve birbirinden farklı aktivitelerle dolu bir kamp dönemi geçirecek olan katılımcılar, merak ettikleri konuları alanında uzman isimlere sorabilecek.


Yol bisikleti kampı BoostCamp için pedallar bu kez Antalya'da çevriliyor

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