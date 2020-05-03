HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi

Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
03.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:18

İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Avrupa Bisiklet Birliğinden (UEC) yapılan açıklamada, ertelenen Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de aynı yerde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada kesin tarih verilmezken, organizasyonun 1-5 Eylül veya 8-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Spor
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Spor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Spor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Spor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Spor
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Spor
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda: Sneijder benden daha iyi
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Sibel Can Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Samsun Antalya Instagram
Şu an buradasınız: Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 18:35:12. #1.14#
title