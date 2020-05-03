Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası ertelendi
03.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:18
İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
İtalya'nın Trentino şehrinde 9-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Avrupa Bisiklet Birliğinden (UEC) yapılan açıklamada, ertelenen Yol Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın 2021'de aynı yerde yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada kesin tarih verilmezken, organizasyonun 1-5 Eylül veya 8-12 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.
Kaynak: AA