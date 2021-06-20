Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor
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Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor

Yol Bakım ve Onarım Çalışmalarımız Sürüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz; Halitpaşa Mahallesi, Bayram Tanrıverdi Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak, Şehit Yusuf bey Caddesi, Yusufpaşa Mahallesi Av.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz; Halitpaşa Mahallesi, Bayram Tanrıverdi Caddesi, İsmail Aytemiz Caddesi, Merkez Mahallesi Katmer Sokak, Şehit Yusuf bey Caddesi, Yusufpaşa Mahallesi Av. Kurtuş Boy Caddesi, Aşık Şenlik Caddesi, Bakırcılar Caddesi, Küçük Kazımbey Caddesi ve Ortakapı Mahallesi Şehit Polis Nuri Yıldız Caddesinde yol bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Kaynak: Habermetre

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