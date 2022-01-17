Yol Bakım Acil Müdahale ekiplerinden yollara hızlı ve etkili çözümler

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir ekipleri tarafından kent genelinde yapılan yollarda bakım, onarım çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenliği sağlanıyor

Yollarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle oluşan çukur, çökme ve bozulmalar yapılan çalışmalar ile gideriliyor. Yollarda meydana gelen bozulmaların araçlara zarar vermemesi için hızlı bir şekilde yapılan asfalt yama çalışmaları ile gideriliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRATLE TAMAMLANIYOR

Yollarda oluşan çukur ve bozulmalar herhangi bir olumsuz durum oluşturarak araç ve yaya güvenliğine zarar vermesin diye asfalt yama çalışması ile onarılıyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki kısmi bozulmaları trimer kazısı ile kazıyarak ardından yama asfalt ile gideriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Acil Müdahale ekipleri tarafından Darıca ilçesi Battalgazi Caddesi, İzmit Otogar Tramvay Durağı, Yahyakaptan Okyanus Caddesi'nde asfalt kasis tamiratı, Kandıra Avdan Mahallesi, Kartepe Uzuntarla, Dicle Caddesi, Köseköy Cuhane Caddelerinde yollarda meydana gelen bozulma ve aşınmalar yapılan asfalt yama çalışması ile giderildi.

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