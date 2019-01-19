Yol Aşırı Yağışa Dayanamadı

Yol Aşırı Yağışa Dayanamadı

Adıyaman-Besni Karayolunun 27. Kilometresinde yoğun yağıştan dolayı çökme meydana geldi.

Yol Aşırı Yağışa Dayanamadı

Adıyaman-Besni Karayolunun 27. Kilometresinde yoğun yağıştan dolayı çökme meydana geldi.

Son üç haftadan beri etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman- Besni Karayolu 27. Kilometresinde çökme meydana geldi. Yaklaşık 50 metre uzunluğunda aşırı yağışlardan dolayı oluşan çökme nedeniyle karayolunun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolda herhangi bir kaza meydana gelmemesi için işaret levhaları yerleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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