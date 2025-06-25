Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım konusu nedir, Yol Arkadaşım oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İşinde zor günler geçiren, hayatında sıkıntılı bir dönemden geçen ilaç mümessili Onur (Oğuzhan Koç), Kurban Bayramı yaklaşırken başarması güç görevlerle karşı karşıya kalmıştır. Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak için bir an önce orada olması, öte yandan kısa süre önce kaybettiği işini de geri kazanması gerekmektedir. Bir telefon uygulaması aracılığıyla Ayvalık yolculuğunda yanına yol arkadaşı olarak aldığı Şeref'in (İbrahim Büyükak) varlığı ise bu işleri başarabilmesi için en büyük engel olacaktır. Şeref'in yol boyu başına açtığı belalar, öte yandan yolculuk sırasında tanıştıkları Bahar (Aslı Bekiroğlu), Onur için bu yolculuğu unutulmaz kılacaktır.



YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oğuzhan Koç (Onur)

İbrahim Büyükak (Şeref)

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin (Cemre)

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu

Rahşan Fırtına

Eser Yenenler (Konuşan adam)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)



YOL ARKADAŞIM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.