Yol Arkadaşım Filmi
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Pısırık bir genç adam olan Onur bayrama üç gün kala kovulur. Halbuki iki gün içinde huysuz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için şirket arabasıyla yola çıkacaktır. Dağınık ve kavgacı Şeref de Onur’la aynı istikamete gitmek üzeredir. Bir cep telefonu uygulaması sayesinde bu iki farklı karakterin yolları kesişir ve sorunlarla örülü bir yolculuk başlar. Yol onları yeni aşklara, fok kostümlü protestolara savuracak ve yaşadıkları maceralar Onur’un kurduğunu unuttuğu hayallerine kavuşmasını sağlayacaktır.
Yönetmen: Bedran Güzel
Senaryo: İbrahim Büyükak
Oyuncular: İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Emre Kınay
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Yol Arkadaşım
Yapımcı Firma: BKM Film
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.10.2017
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