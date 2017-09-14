Yol Arkadaşım Filmi

Pısırık bir genç adam olan Onur bayrama üç gün kala kovulur. Halbuki iki gün içinde huysuz sevgilisinin ailesiyle tanışmak için şirket arabasıyla yola çıkacaktır. Dağınık ve kavgacı Şeref de Onur’la aynı istikamete gitmek üzeredir. Bir cep telefonu uygulaması sayesinde bu iki farklı karakterin yolları kesişir ve sorunlarla örülü bir yolculuk başlar. Yol onları yeni aşklara, fok kostümlü protestolara savuracak ve yaşadıkları maceralar Onur’un kurduğunu unuttuğu hayallerine kavuşmasını sağlayacaktır.





Yönetmen: Bedran Güzel

Senaryo: İbrahim Büyükak

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Emre Kınay

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Yol Arkadaşım

Yapımcı Firma: BKM Film

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 27.10.2017



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