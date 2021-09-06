Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu, oyuncuları ve Yol Arkadaşım 2 özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu, oyuncuları ve Yol Arkadaşım 2 özeti!

Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu, oyuncuları ve Yol Arkadaşım 2 özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu, özeti ve Yol Arkadaşım 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve bin bir badirenin ardından 'yol arkadaşlığı' kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

İbrahim Büyükak ilk filmde olduğu gibi bir kez daha senarist koltuğuna oturuyor. Filmin başrollerinde ise Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker var. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polatçı

Tür: Komedi Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yapım Yılı: 2018 (115 dk)

Vizyon Tarihi : 12 Ekim 2018 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Derya Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu, oyuncuları ve Yol Arkadaşım 2 özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 07:51:08. #1.14#

title