Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 konusu, oyuncuları ve Yol Arkadaşım 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu, özeti ve Yol Arkadaşım 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yol Arkadaşım 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşım 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler ve Yol Arkadaşım 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve bin bir badirenin ardından 'yol arkadaşlığı' kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

İbrahim Büyükak ilk filmde olduğu gibi bir kez daha senarist koltuğuna oturuyor. Filmin başrollerinde ise Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Olgun Toker var.

YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Bedran Güzel

Oyuncular:İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polatçı

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma

Senaryo: İbrahim Büyükak