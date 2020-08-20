Yol açma ve dolgu çalışmaları devam ediyor
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Yol açma ve dolgu çalışmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin dört bir yanında yol açma ve dolgu çalışması Düzce Belediyesi ekiplerince devam ediyor.

Yol açma ve dolgu çalışmaları devam ediyor
20.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:57

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin dört bir yanında yol açma ve dolgu çalışması Düzce Belediyesi ekiplerince devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehrin bazı noktalarında oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler Çakırlar Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarına devam ederken, bir yandan da Kazukoğlu mahallesinde açılan yeni yolda dolgu çalışmaları gerçekleştirdi. Her iki yolun vatandaşların kullanımına açılması için ekipler uzun uğraş verirken, alınan bilgilere göre yolların 1 ay gibi bir zaman diliminde tüm hazırlıkları tamamlanıp asfaltlandıktan sonra trafiğe açılacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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