"Yol Açan, İlham Veren, İz Bırakan Kadınlar" sergisi sanal ortamda izlenime sunuldu
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"Yol Açan, İlham Veren, İz Bırakan Kadınlar" sergisi sanal ortamda izlenime sunuldu

12.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen "Yol açan, İlham veren, İz Bırakan Kadınlar" sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen "Yol açan, İlham veren, İz Bırakan Kadınlar" sergisi sanal ortamda sanatseverlerle buluştu.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bilimde, kültür sanatta, girişimcilikte ve alanında öncü kadın profillerinin yer aldığı sergi, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu koordinesinde gerçekleşti.

Farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen sergide, 43 kadın profili ve başarı hikayeleri yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenen sergide düzenlenen bağış kampanyasında, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanacak.

Araştırma ve görsel tasarımlarını Serap Kocaoğlu'nun ve küratörlüğünü Tolga Bolat'ın üstlendiği sergi, 19 Mart'a kadar erişime açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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