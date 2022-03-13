YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ÇEKMEKÖY'de kar nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti.

ÇEKMEKÖY'de kar nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Araç sürücüsü aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bazı sokak ve caddelerin kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle buzlanan sokağı çıkamayan kağıt toplayıcısının imdadına sokaktan geçen bir araç sürücüsü yetişti. Kağıt toplayıcısının çekçekinde yüküyle sokağı çıkamadığını gören sürücü, aracıyla kağıt toplayıcısının çuvalını iterek sokak başına kadar çıkardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICISININ ÇEKÇEKİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Tragger, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title