Yokuş ve Merdivenli Sokaklardan Başarıya Koşuyorlar

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de milli sporcular Ömer Alkanoğlu (27) ve kardeşi Ahmet Alkanoğlu (18) idman yaptıkları yokuş ve merdivenli sokaklardan başarıya koşuyor.

Ömer Alkanoğlu, 9 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde birçok başarı elde etti. Katıldığı Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında 80'e yakın madalya kazanan milli atlet, başarısıyla kardeşi Ahmet Alkanoğlu'na da rol model oldu.

Atletizme, antrenörü ağabeyine özenerek başlayan Ahmet Alkanoğlu ise 2016 yılında Çekya'da düzenlenen 11. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda şampiyonluğu elde etti.

Stadın yanı sıra yamaca kurulu Mardin'in dar sokakları ve dik merdivenlerinde idman yaparak ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan milli sporcular, başarıdan başarıya koşuyor.

Kaslarını güçlendirdiği gerekçesiyle avantaj olarak gördükleri tarihi şehrin sokaklarında da idmanı sürdüren ve bugüne kadar 100'e yakın madalya kazanan iki kardeşin hedefi, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek.

Ömer Alkanoğlu: "Hedefim olimpiyatlar"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olan milli sporcu Ömer Alkanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme 19 yaşında başladığını söyledi.



Üçüncü yılında milli takıma girme başarısı gösterdiğini ve uluslararası birçok yarışmaya katılarak tecrübe kazandığını aktaran Ömer, "Mardin'in yapısı bizi geliştiriyor. Romanya'da Balkan Şampiyonu oldum, Almanya'da maratonda koşarak olimpik sporcu unvanını kazandım." dedi.

2020 Olimpiyatları'na hazırlandığına işaret eden Ömer, antrenman için uygun şartlara sahip olduğunu belirtti.

"İnşallah hedefim olimpiyatlar." diyen Ömer, şunları kaydetti:

"Bakanlık, federasyon gerçekten desteğini esirgemiyor. Ağırlıklı olarak 21 Kasım Şehir Stadı'nda antrenman yapıyoruz. Haftada 220 kilometre, ayda yaklaşık bin kilometreyi geçiyor idman. Mardin'in yüksek bir irtifaya sahip olması, yapısı ve her yerinde merdiven olması bizi geliştiriyor, kas kütlemizi daha çok artırıp güçlendiriyor. Mardin'de antrenman yapmak için her yer elverişli. Eve giderken de ister istemez merdiven inip çıkıyoruz. Onun da sağladığı gelişmeyi vücudumuzda görüyoruz."

Ömer, kendisine özenerek atletizme başlayan ve dünya şampiyonluğu kazanan kardeşinin gelecek vadettiğini vurguladı.

İki kardeş müsabakalara hazırlandıklarını aktaran Ömer Alkanoğlu, "Buralara gelebileceğimizi düşünemiyorduk. Milli takım sporcusu olduk. Bununla da yetinmedik, uluslararası dereceler elde etik. Daha iyi dereceler elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Alkanoğlu: "Bu başarılara yenilerini ekleyeceğim"

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ahmet Alkanoğlu da ağabeyi sayesinde spora başladığını ve 4 yıldır profesyonel atlet olduğunu söyledi.

Katıldığı müsabakalarda dünya, Balkan ve Türkiye şampiyonluğu elde etmenin onurunu yaşadığını aktaran Ahmet, "Bakanımız, Valimiz, müdürümüz desteklerini esirgemiyorlar. Bu başarılara gün geçtikçe yenilerini ekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Mardin'in dar ve merdivenli sokaklarının, başarılarına katkı sunduğuna işaret eden Ahmet, "Sahaya ve okula gidip gelirken bu yolları kullanıyoruz. Bunun çok faydası oldu." diye konuştu.

Anne Marufa Alkanoğlu da çocuklarının kendisine büyük gurur yaşattığını anlatarak, daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Spor İl Müdürü Çomaktekin: "İkisi de disiplinli çalışıyor"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ise şehirdeki sporcuların son dönemde Bakanlığın ve Valiliğin desteğiyle büyük başarı gösterdiğini belirtti.

Çomaktekin, şöyle konuştu:

"Maddi ve manevi destekle bu kardeşlerimiz başarılar elde ediyorlar. Ömer maraton koşuyor. Ahmet Alkanoğlu 2016'da 5 bin metrede dünya birincisiydi. İkisi de çok sistemli ve disiplinli çalışıyor."