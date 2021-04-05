Yokuş aşağı kayan kamyonet dar sokağa uçtu

Yokuş aşağı kayan kamyonet dar sokağa uçtu Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağmur nedeniyle kayan kamyonet, dar kullanılmayan ara sokağa uçtu.

Yokuş aşağı kayan kamyonet dar sokağa uçtu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağmur nedeniyle kayan kamyonet, dar kullanılmayan ara sokağa uçtu. Aracın yan yattığı kazada, sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edfinilen bilgiye göre, kaza İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü adı öğrenilmeyen sürücünün kullandığı 10 N 75.. plakalı Hyundai marka kamyonet, yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda, kullanılmayan dar yola düştü.Kamyonet sokak arasında evin önüne yan dönerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kamyonet çağrılan vinçle düştüğü dar sokaktan kaldırıldı. Polisin, kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı