Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve frenlerinin boşaldığı iddia edilen kamyon, yokuş aşağı halde son sürat giderek park halindeki 5 otomobile çarptı.

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti

ANKARA - Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve frenlerinin boşaldığı iddia edilen kamyon, yokuş aşağı halde son sürat giderek park halindeki 5 otomobile çarptı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yük dolu kamyon rampa aşağı halde son sürat ilerleyerek park halindeki araçlara çarptı. Bir aracıda altına alan kamyon kavşakta bariyere çarparak durabilirken aracın fren sisteminin bozuk olduğu ileri sürüldü. Olayda şans eseri can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken araçların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Diğer araçlarda da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İnsanlar bağırıyordu"

Olaya şahit olan çevre esnaflardan Yavuz Yıllık, "Akşam içeride oturuyorduk. Bir gürültü oldu dışarıya çıktık. Buradan aşağıya kamyonun frenin tutmayıp, aşağıya doğru arabalara vurarak köşeye doğru bir arabayı da yanında sürükleyerek durduğunu gördük. Ölü ya da yaralı yoktu. Araçlarda hasarlar vardı. Ondan sonra polis, itfaiye, sağlık ekipleri geldi. Çok şükür ölü bir kaza olmadı ama maddi hasar çoktu. Ekipler müdahale etti olaya. Burada bir kalabalık oldu. Herkes panik halindeydi. İnsanlar bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner