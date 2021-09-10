Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve frenlerinin boşaldığı iddia edilen kamyon, yokuş aşağı halde son sürat giderek park halindeki 5 otomobile çarptı.

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti

ANKARA - Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği ve frenlerinin boşaldığı iddia edilen kamyon, yokuş aşağı halde son sürat giderek park halindeki 5 otomobile çarptı. Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yük dolu kamyon rampa aşağı halde son sürat ilerleyerek park halindeki araçlara çarptı. Bir aracıda altına alan kamyon kavşakta bariyere çarparak durabilirken aracın fren sisteminin bozuk olduğu ileri sürüldü. Olayda şans eseri can kaybı ve ya yaralanma yaşanmazken araçların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Diğer araçlarda da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İnsanlar bağırıyordu"

Olaya şahit olan çevre esnaflardan Yavuz Yıllık, "Akşam içeride oturuyorduk. Bir gürültü oldu dışarıya çıktık. Buradan aşağıya kamyonun frenin tutmayıp, aşağıya doğru arabalara vurarak köşeye doğru bir arabayı da yanında sürükleyerek durduğunu gördük. Ölü ya da yaralı yoktu. Araçlarda hasarlar vardı. Ondan sonra polis, itfaiye, sağlık ekipleri geldi. Çok şükür ölü bir kaza olmadı ama maddi hasar çoktu. Ekipler müdahale etti olaya. Burada bir kalabalık oldu. Herkes panik halindeydi. İnsanlar bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti
Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti
Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti
Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Esenyurt'ta yok kavgası baltalı cinayetle bitti
Esenyurt'ta yok kavgası baltalı cinayetle bitti
Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Eşini bıçakla rehin aldı! Bursa'da film sahnelerini aratmayan rehine operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Gülşen Derya Baykal Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yokuş aşağı freni boşalan kamyon park halindeki 5 aracı biçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 13:05:52. #1.16#

title