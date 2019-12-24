Yoksulun cenazesini belediye defnetti
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Yoksulun cenazesini belediye defnetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Keskin'in cenazesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri defnetti.

24.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:30
Yoksulun cenazesini belediye defnetti

'in ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz 'in cenazesini Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri defnetti.


İlçeye bağlı Kültür Mahallesinde eşi ve kızı ile birlikte yoksul bir hayat sürdüren Yılmaz Keskin, kanser hastalığına yakalanınca tedavi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Keskin vefat ettikten sonra eşi Yaşar Keskin, cenazesini Silifke Devlet Hastanesinden Mut ilçesine getirip defnetme gücü olmadığından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine durumu bildirdi.


Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke Devlet Hastanesinden cenazeyi getirerek Mut Yeni Mezarlığa defnetti. - MERSİN

Kaynak: İHA
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