Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler
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Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler

Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler
07.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 00:09

Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler Maddi imkansızlıktan çocuklarından ayrı kalacaklar Şanlıurfa'da bir aile, maddi imkansızlıklardan dolayı bakamadıkları çocuklarını yurda verecekler.

Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler

Maddi imkansızlıktan çocuklarından ayrı kalacaklar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir aile, maddi imkansızlıklardan dolayı bakamadıkları çocuklarını yurda verecekler. Yoksulluk hayatı yaşayan aile hayırseverlerden yardım elini uzatılmasını bekliyor.

Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evde kira olarak ikamet eden Tütün ailesi, maddi imkansızlıklardan dolayı bakamadıkları 4 çocuğunu yurda verecekler. Görme engelli baba, kağıt toplayarak ailesini zorda olsa ayakta tutmaya çalışıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesine veren aile hayırseverlerden yardım elini bekliyor.

"Yoksulluktan okula gidemiyorum"

Maddi imkansızlardan dolayı okula gidemediğini belirten 12 yaşındaki Mehmet Tütün, "Babam görme engellidir. Kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Biz 4 kardeşiz, okula gitmek istiyoruz ama yoksulluktan dolayı gidemiyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ailem ben ve kardeşlerimi mecburen yurda verecekler. Biz ailemizle kalmak istiyoruz. Evimiz kiradır. Devletten yardım bekliyoruz. Babamla kağıt toplamaya gidiyoruz. Okula paramız olmadığı için gidemediğimden dolayı devamsızlıktan kalıyorum. Öğretmen olmak istiyorum. Kardeşlerime yardımcı olmak istiyorum. Gelecek nesillerin çocuklarını yetiştirmek istiyorum. Devlet büyüklerinden bize yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

Çocuklardan Baran Tütün ise, maddi durumlarının olmadığı için, elbise, ayakkabı ve oyuncak alınması için yardım edilmesini istedi.

"Çocuklarımı imkansızlıktan yurda vereceğim"

Maddi imkansızlıktan dolayı mecburen çocuklarını yurda vereceklerin dile getiren anne Kader Tütüncü, "Eşim çalışmıyor, doğru dürüst. Eşim görme engelidir. Maddi imkanlarımız olmadığı için yoksulluk hayatını yaşıyoruz. Evde olan eşyalar hep eskidir, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımın giyinme için elbiseleri yok. Kirada yaşıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Devletin verdiği sosyal yardım parası için PTT şubesine çocuğumla gittim. Orada polisler çocuğumu dışarı çıkardığım için 3 bin lira para cezası yazdı" şeklinde konuştu.

"Aile yardıma çok ihtiyacı var"

Komşu Mahmut Boysan da, " Bu aile yardıma ihtiyacı var. Ailenin reisi görme engelledir. Ailede doğru dürüst çalışacak kimse yok. Maddi imkansızlıklardan dolayı yoksulluk hayatı çeken aile bakamadıkları çocuklarını yurda verecekler. Hayırseverlerden aileye yardım yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yoksulluktan çocuklarını yurda verecekler

Kaynak: İHA

Manşet

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