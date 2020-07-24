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Yoksullukla mücadelede Kaz Yetiştiriciliği Projesi

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kaz yetiştiriciliği ile sürekli gelir sağlamaları amacıyla "Yoksullukla Mücadelede Kaz Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Yoksullukla mücadelede Kaz Yetiştiriciliği Projesi
24.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:13

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kaz yetiştiriciliği ile sürekli gelir sağlamaları amacıyla "Yoksullukla Mücadelede Kaz Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Çıldır Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Vakfımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 12 vatandaşımıza 25 şer adetten toplam 300 adet iki aylık kaz civcivi teslim edildi. Proje ile vatandaşlarımız için küçük ölçekli ekonomik faaliyet alanı oluşturmanın yanında yöremize özgü bir tür olan ünlü Çıldır kazının üretiminin artırılması hedefleniyor" denildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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