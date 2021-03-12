Yoksulluğa karşı Kaz Yetiştiriciliği projesi
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Yoksulluğa karşı Kaz Yetiştiriciliği projesi

12.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:59
Yoksulluğa karşı Kaz Yetiştiriciliği projesi

Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılında başlatılan "Yoksulluğa Karşı Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında belirlenen ailelere 20'si anaç 5'i ise horoz olmak üzere 25'er kaz yavrusu verildi.

Çıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2020 yılında başlatılan "Yoksulluğa Karşı Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında belirlenen ailelere 20'si anaç 5'i ise horoz olmak üzere 25'er kaz yavrusu verildi.

Proje kapsamında, ilgili ailelere ayrıca yetiştiricilik eğitimi verilmiş ve yem desteği sağlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görevlendirilen veteriner hekimler ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından kazların sağlıklı gelişiminin takibi yapıldı.

İhtiyaç sahibi ailelerin Kaz üretimi ile yoksulluk zincirinden kurtulmalarını hedefleyen proje devam ediyor. Proje kapsamında verilen kazlar yumurtlama dönemine girmiş olup yakın zamanda üretime geçilecek. Destek verilen ailelerin bu sene içerisinde 100-150 kaz çiftlik kurmaları hedefleniyor.

Proje kapsamında destek bulan aileler, "Kaymakamlığımız tarafında yürütülen projede yöremiz de önemli bir lezzeti olan kaz, önemli ölçüde de talep görmektedir. Bizlerde doğal bir şekilde yetişmesi için gerekli hassasiyeti göstererek aldığımız eğitim doğrultusunda ilerliyoruz. Bu aşamalarda Çıldır tarım hayvancılık müdürlüğünde bizimle beraber her aşamada yanımızda" dediler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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