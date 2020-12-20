Yoksullar için toplanan kıyafetleri çaldılar

Bodrum'da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 3 kişi, giysi ve ayakkabı kumbarasına saldırdı.

Yoksullar için toplanan tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs daha sonra gözlerden kayboldu. Hem kamu malına zarar veren hem de ihtiyaç sahiplerine gidecek tüm kıyafetleri çalan 3 şahıs güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Bodrum Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kentin çeşitli noktalarına yenileyerek yerleştirdiği giysi ve ayakkabı kumbaralarından bazılarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Gece sokağa çıkma kısıtlaması da hiçe sayan 3 kişi duyarlı vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bıraktıkları kumbaraları zarar verdi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslar 3 adet kumbaranın içindeki tüm giysileri aldığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı