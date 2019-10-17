Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı

Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı

Eylemleriyle iklim değişikliğin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı

17.10.2019 11:57
Yokoluş İsyanı'nın eylemleri Londra'da metro seferlerini engelledi, dört kişi tutuklandı

Eylemleriyle iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlara kamuoyu oluşturmaya çalışan Yokoluş İsyanı bu kez protesto eylemlerinde Londra metrosunu hedef aldı. Londra Ulaşım Polisi olaylarda şu ana kadar dört kişinin tutuklandığını açıkladı.


Kentin doğusundaki finans merkezi Canary Wharf'a yakın istasyonlarda metro seferlerini engelleyen protestocular ile işlerine gitmeye çalışan yolcular arasında zaman zaman sözlü ve fiziksel şiddet yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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