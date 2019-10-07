Yokoluş İsyanı: Dünyanın dört bir yanında iki hafta sürecek çevreci protestolar başladı

07.10.2019 23:06

Binlerce iklim aktivisti dünyanın dört bir yanında sokağa inerek çevre kirliliği ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için protesto gösterileri düzenledi. Onlarca ülkede gerçekleştirilen ve iki hafta sürecek barışçıl çevreci hareketlere binlerce kişi katıldı.



Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı grup organize ettiği gösterilerde iki hafta boyunca 'barışçıl bir sivil başkaldırı' yaparak karbon emisyonu sorunu ve ekolojik felaketlere kamuoyunun ve hükümetlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle