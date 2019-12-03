: Yokoluş Hareketi üyesi bebekli kadınlardan İngiliz Muhafazakar Partisi'nde iklim krizi protestosu

03.12.2019 00:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:51

İklim krizi ile mücadele için dünya genelinde gösteriler yapan Yokoluş İsyanı hareketi İngiltere'nin başkenti Londra'daki Muhafazakar Parti binası önünde protesto düzenledi. Harekete üye bebekli kadınlar politikacılardan iklim krizine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunduView on euronews

Haber Videosu