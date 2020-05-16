Yokohama'da karantinada tutulan Diamond Princess gemisi Japonya'dan ayrıldı Japonya'nın Yokohama kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesiyle şubatta karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess ülkeden ayrıldı.

Japonya'nın Yokohama kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesiyle şubatta karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess ülkeden ayrıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Britanya bandıralı geminin ABD'li işletmecisinin Japonya'daki temsilcisi Carnival Japan, yolcu gemisinin Malezya'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının talimatları doğrultusunda dezenfektan faaliyetleri ve karantina şartlarının mart ayında tamamlayan gemi, aynı bölgedeki Mitsubishi tersanesinde iç tadilat gördü.

Japonya çevresindeki turları ekime kadar askıya alınan gemi, ekim sonrası faaliyet takvimi açıklanana dek Malezya'da demirleyecek.

Salgın boyunca 56 ülkeden 3 bin 700 yolcu ve mürettebat taşıyan gemide 712 vaka ve 13 ölüm tespit edilmişti.

Kaynak: AA