Yokoğluyok nasıl yazılır? TDK'ya göre yokoğluyok mu, Yok oğluyok mu? Yokoğluyok ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yokoğluyok". Peki, Yok oğluyok nasıl yazılır? TDK'ya göre yokoğluyok mu, yok oğluyok mu yazılır?

Yokoğluyok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, yokoğluyok TDK'ya göre nasıl yazılır? Yok oğluyok nasıl yazılır? Yok oğluyok mu, yok oğluyok mu? TDK'ya göre yokoğluyok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE YOKOĞLUYOK NASIL YAZILIR? Yok oğluyok: Yanlış Yokoğluyok: Doğru YOKOĞLUYOK İLE ÖRNEK CÜMLELER Yokoğluyok: isim, mecaz, (yo'koğluyok) Aranıp da bulunmayan kimse veya şey için kullanılan bir söz.