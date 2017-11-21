YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır ? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır sorusu araştırılıyor. YÖKDİL sonuçları ile ilgili resmi açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. YÖKDİL 5 Kasım'da yapıldı. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika sınav süresi verildi. Sınava giren binlerce aday sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamaya çalıştılar. Sınav ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilmiştir. Sınav başvurusunu yapıp, 75 TL olan sınav ücretini ödeyen adaylar, sınava girdikten sonra sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır. YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor. Bu sınav Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sorularının çok kapsamlı olmasından şikayetçi olan adaylar için yürürlüğü konulmuştur. Sorular, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılmaktadır.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır, YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı sorularının cevapları araştırılıyor. YÖKDİL 2017 yılında 5 Kasım'da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. YÖKDİL sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları,9 Temmuz tarihinde gerçekleşen bir önceki sınav döneminde 27 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu tarih baz alınırsa, bu dönem gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların 22 ile 24 Kasım tarihinde açıklanacağı öngörülmektedir.

ÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI