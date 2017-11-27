YÖKDİL sonuçları açıklandı! (2017) 3. YÖKDİL sonuçları sorgulama!

5 Kasım 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı için heyecanla beklenen sonuçlar erişime açıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan YÖKDİL sonuçları ile birlikte sınava katılan adaylar sonuçları görüntüleyebiliyor. Peki YÖKDİL sonuçları nasıl öğrenilir? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı...

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yükseköğretim Kurulu tarafından binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen 3. YÖKDİL sınavının ardından bir süredir heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlen YÖKDİL ile birlikte adayların dil yeterliliğini belirlenmektedir.

Sınav sonucunuzu öğrenmek için lütfen sisteme giriş yapınız. Sınav sonuç itirazları 27 Kasım - 01 Aralık 2017 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılabilecektir.

YÖKDİL sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sonuçları internet üzerinden YÖK'ün internet sitesinden kolayca görüntüleyebiliyor.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.