YÖKDİL sonuçları açıklandı
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YÖKDİL sonuçları açıklandı

09.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:48
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Şubat'ta uygulanan 2020-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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