YÖKDİL sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
16.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:18
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA