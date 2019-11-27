YÖKDİL sonuçları açıklandı
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YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları açıklandı.

27.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:48
YÖKDİL sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da 4 farklı dilde uygulanan YÖKDİL'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA
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