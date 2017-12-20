YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? (YÖKDİL 2018) 2017 yılında ilk defa yapılan YÖKDİL sınavının 2018 yılında ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2018 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez 2017 yılında uygulanmaya başlanan YÖKDİL sınavının üçüncüsü 5 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. YÖKDİL'e katılmak isteyen adaylar 2018'de YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2018 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı hakkında tüm detaylar...

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? (2018)

2017 yılında ilk kez yapılan YÖKDİL sınavı en son 5 Kasım 2017 Pazar günü 30 (otuz) ilde toplam 35 (otuz beş) sınav merkezinde, saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilmişti. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılmıştı.



2018 YÖKDİL sınavının hangi tarihte yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2018 YÖKDİL sınav tarihleri belli olduğu zaman haberimizde yer alacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

ÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/ banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 75 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" düzenlenmeyecektir .

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılm asının sorumluluğu adaylara aittir.