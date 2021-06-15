Yökdil ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?
ÖSYM sınav takvimini açıkladıktan sonra sınava girecek adaylar araştırmalara başladı. YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından ilki Mart ayında yapılmıştı. Şimdi ise YÖKDİL/2 sınavı yapılacak. Peki, Yökdil ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Detaylar haberimizde!
ÖSYM sınav takvimini açıkladıktan sonra sınava girecek adaylar araştırmalara başladı. YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından ilki Mart ayında yapılmıştı. Şimdi ise YÖKDİL/2 sınavı yapılacak. Peki, Yökdil ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Detaylar haberimizde!
YÖKDİL NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL/1ve YÖKDİL/2 sınavlarının tarihleri açıklanmıştı. İlk YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapıldı ve sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklandı.
İkincisi 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.
YÖKDİL/2 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL/2 sınavının başvuruları 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 29 Ağustos 2021 tarihinde Pazar günü yapılacaktır. Sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?
YÖKDİL sınav giriş belgesini ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak ilgili bölüme gerekli bilgileri; T.C. kimlik numarası ve aday şifresini girerek sınav giriş belgesine ulaşabilir. Sonrasında" sınav giriş belgesini yazdır" butonuna tıklayarak belgenin çıktısını alabilir.