Yökdil ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM sınav takvimini açıkladıktan sonra sınava girecek adaylar araştırmalara başladı. YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından ilki Mart ayında yapılmıştı. Şimdi ise YÖKDİL/2 sınavı yapılacak. Peki, Yökdil ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Detaylar haberimizde!