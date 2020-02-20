YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenme işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.